"Сьогодні на полі відчувалася різниця в досвіді, різниця в майстерності. У нашому складі дуже багато молодих гравців, які ще навчаються і, звичайно, помиляються. Я приймаю ці помилки. Але досвід і майстерність у гравців Ювентуса на сьогоднішній день відчутно вища.

Ювентус – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Наша участь у цьогорічній Лізі чемпіонів є уроком для нашої молоді. Ми вчимося, отримуємо досвід. Як я вже говорив, у всіх іграх, які ми зіграли досі в цій Лізі чемпіонів, ми не доводили справу до кінця. Ми грали лише 50% з того, на що здатні, а після цього в другому таймі припускались помилок. Я не допускаю, що гравці розслаблялися, але позначався брак досвіду, відсутність концентрації в потрібний момент призводила до цих помилок. За які наш суперник нас карав. Суперник досвідченіший, більш майстерний.

Власне кажучи, і сьогодні ми добре грали, контролювали хід зустрічі на початку другого тайму, контролювали м'яч. Ми весь час чекали, що у нас з'явиться гольовий момент, і ми зрівняємо рахунок. Але помилки, яких ми припустились в обороні і те, як ми легко віддали супернику м'яч при другому взятті наших воріт, підрізало нам крила. У всіх іграх ми мали такі помилки, які перекреслювали нашу хорошу гру.

У матчах з топ-клубами, Ювентусом і Барселоною, нашій команді не вдалося набрати очок, але молоді гравці отримали безцінний досвід.

Всі ці матчі з сильними суперниками мали зробити нас сильнішими. Ми повинні вчитися, робити висновки. Звісно, гра заключного туру з Ференцварошем є вирішальною. Ми повинні до неї дуже добре підготуватися і вийти до євровесни", – цитує Луческу офіційний сайт киян.

Єврокубкова доля Динамо визначиться у останньому турі Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. Для плей-офф Ліги Європи киянам потрібна перемога або нічия з рахунком 2:2, 1:1 чи 0:0.

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