"Не можу сказати, що ми погано зіграли, але наші помилки, особливо у захисті, зіграли свою негативну роль, вони були фатальними. Рівень суперника вирішив долю зустрічі.

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Наш головний недолік – відсутність досвіду. Ми завжди граємо на 50%, наша команда росте і це чудовий досвід для Динамо. Були моменти, де футболісти приймали не зовсім правильні рішення, ми не повинні цього допускати. Я говорив хлопцям, що Юве відрізняється від Барси, їм потрібно більше вільних зон, які ми все ж намагались перекривати.

Найголовніше для нас – це майбутня гра з Ференцварошем, яка дасть нам шанс забезпечити собі єврокубкову весну", – сказав Луческу в ефірі ТК Футбол 2.

Єврокубкова доля Динамо визначиться у останньому турі Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. Для плей-офф Ліги Європи киянам потрібна перемога або нічия з рахунком 2:2, 1:1 чи 0:0.

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