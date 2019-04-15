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Ювентус – Аякс: Тен Хаг розповів, як амстердамці гратимуть проти Роналду

21:36 154 Читать на русском
Ювентус – Аякс: Тен Хаг розповів, як амстердамці гратимуть проти Роналду
Ерік Тен Хаг / Reuters

Керманич амстердамського Аякса Ерік Тен Хаг поспілкувався з пресою перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із туринським Ювентусом.

 

"Ми не будемо когось виділяти під персональну опіку Кріштіану Роналду. Де Йонг досі під питанням, оцінимо його стан після сьогоднішнього тренування. Але в нас багато варіантів.

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Ювентус – фаворит, особливо після результату в Амстердамі. Якщо ми зіграємо добре, то зможемо здолати будь-який бар'єр. Аллегрі – дуже грамотний фахівець, і він напевне думав про те, як можна змінити підхід до цього матчу в порівнянні з грою минулого тижня. Нам варто покращити свій тактичний план.

Моя впевненість заснована на тому, як ми граємо та тренуємося. Якщо порівнювати з командою, що грала у фіналі Ліги Європи в 2017 році, то ми стали сильнішими та доводимо це від матчу до матчу", – наводить слова Тен Хага офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився унічию 1:1.

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Теги
Ліга чемпіонів Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг Ювентус - Аякс Аякс Аякс
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