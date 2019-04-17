Ювентус – Аякс: перші слова і дії Роналду після фіаско в Лізі чемпіонів

Кріштіану Роналду проігнорував пресу після вильоту з ЛЧ 2018/19, однак сьогодні вже перебував у значно кращому настрої. Мати зірки Ювентуса Долорес Авейру розповіла деталі.

Молодий і зухвалий Аякс вибив Роналду з Ліги чемпіонів. Сам Кріштіану не наважився публічно коментувати фіаско свого Ювентуса, натомість його мати зізналась в розмові з A Bola, що йому "було дуже сумно. Він хотів потрапити у фінал, але спробує наступного року".

Після 15-го квітня, коли він пафосно заявив про свою готовність до нової битви, його соцмережі мовчать. Кохана Джорджіна Родрігес напередодні вразила своїх фанатів спокусливим фото на півтора мільйона лайків. Іспанка вболівала за нареченого на Ювентус Стедіум, але після гри також відмовчувалась.

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Зате КР7 звірився найріднішій людині. "Що він сказав мені по телефону? "Мамо, я не чарівник". Він був засмучений. У чемпіонаті все гаразд, а в Лізі чемпіонів забракло дещиці фарту.

Хто б не переміг, заслуговував цього. Життя продовжується. Він залишиться і спробує знову через рік", – розповідає Долорес Авейру.

Сестра Роналду Катя у соцмережі привітала Аякс з перемогою і відзначила зусилля брата: "Ти зробив усе, що міг, моя любов".

Життя справді триває. Це довів Роналду на наступний ранок після поразки від Аякса. Кріштіану вирушив у Турин на.. шопінг. Журналіст Corriere Torino зафіксував усміхненого Роналду, який прибув у центр міста на своєму розкішному Ролс-Ройсі.

"Це вже більш людський і менш марсіанський образ" екс-гравця Реала і МЮ, пише італійська преса. Хіба що модель Rolls-Royce Cullinan вартістю 400 тисяч євро говорить про те, що перед вами хтось більший, ніж проста людина.

"Таке авто не могло залишитись непоміченим. Ось і пара, яку зафіксували на фото, не втратила нагоди помилуватись машиною класу люкс", – описує Sky Sport.

А вже 20-го квітня Крішті може виграти свій перший серйозний титул з Ювентусом, який вдома прийматиме Фіорентину. Скудетто від португальця нікуди не дінеться, але це трохи не те, чого очікували від 100-мільйонного бомбардира.

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