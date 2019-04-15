Ювентус – Аякс: передматчева прес-конференція Массіміліано Аллегрі

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі поспілкувався з журналістами перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти амстердамського Аякса.

"Результат першої зустрічі нічого не означає. Попереду окремий матч, в якому треба зіграти з таким же настроєм, з яким ми грали проти Атлетіко. Ми повинні дуже поважати атаку Аякса і бути точними при побудові своїх комбінацій.

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Якщо де Йонг завтра зіграє, нам треба буде чинити на нього тиск. Однак ми повинні перемогти і вийти в наступний раунд незалежно від того, з'явиться він на полі чи ні.

Це буде енергозатратний матч. Щоб мати контраргументи проти гри Аякса, ми повинні зіграти дуже технічно, зіграти краще, ніж ми це зробили в першому матчі. Алекс Сандро завтра зіграє. Спінаццола проявляє себе добре, але до подібних матчів йому ще треба звикнути, адже це пов'язане з додатковими фізичними і психологічними навантаженнями.

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У кваліфікації Аякс жодного разу не програв в гостях, але будемо сподіватися, зараз це зміниться. Ми повинні поважати суперника, це сильна команда. Слід робити менше помилок при розвитку комбінацій. Із Реалом Аякс на виїзді зіграв краще, ніж удома, можливо, через те, що втрачати їм було нічого. Нам слід бути дуже агресивними", – цитує Аллегрі офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ між Ювентусом і Аяксом відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився унічию 1:1.

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