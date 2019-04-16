Ювентус – Аякс: МВС Італії депортує 54 фанів Аякса з країни

Влада Італії депортує 54 фанатів Аякса з країни напередодні матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Ювентусом в Турині.

Поліція Італії виявила зброю, димові шашки та петарди у 54 фанатів Аякса, повідомляє міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні на своїй сторінці Facebook.

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"Вони будуть відправлені назад з міркувань безпеки. Їх доставлять на кордон завтра вранці. Вдячний поліції. Ніхто не може приїхати до Італії, щоб влаштовувати безлади. Наші стадіони і міста закриті для хуліганів", – йдеться у повідомленні Сальвіні.

Нагадаємо, що перед матчем в Амстердамі (1:1) відбулися зіткнення фанатів Аякса з поліцією. 119 уболівальників Ювентуса були заарештовані, в них знайшли ножі, кийки та перцеві балончики.

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