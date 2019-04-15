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Ювентус – Аякс: Манджукіч пропустить матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

15 квітня 23:30 118 Читать на русском
Ювентус – Аякс: Манджукіч пропустить матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Маріо Манджукіч / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч не зможе допомогти "Старій синьйорі" в матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти амстердамського Аякса. Таку заяву зробив керманич туринців Массіміліано Аллегрі.

 

"Як ми й побоювалися, Маріо Манджукіч не зіграє завтра.

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Мені все ще потрібно вирішити, хто вийде замість нього в атаці, це можуть бути Дибала або Кін, або жоден із них. Кріштіану володіє неймовірною якістю. У певні моменти його просто неможливо зупинити, і ви навіть можете прочитати це за його обличчям", – цитує Аллегрі офіційний сайт Ювентуса.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Манджукіч провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів. Раніше стало відомо, що Джорджо К'єлліні теж не допоможе туринцям у повторному матчі чвертьфіналу ЛЧ.

Поєдинок Ювентус – Аякс відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший матч завершився унічию 1:1.

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Теги
Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Ювентус - Аякс Ювентус Ювентус Італія Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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