Ювентус – Аякс: К'єлліні не допоможе туринцям і в повторному матчі Ліги чемпіонів

Провідний оборонець туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні не встиг відновитися до матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти амстердамського Аякса.

Центрбек не допоможе Юве в матчі з Аяксом через травму, повідомляє Tuttosport.

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К'єлліні не встиг залікувати ушкодження литкового м'яза. Цієї травми досвідчений оборонець зазнав на одному з тренувань перед першою зустріччю команд в Амстердамі.

Також не допоможуть туринцям травмовані Мартін Касерес і Маттіа Перін (плече). Натомість Хуан Куадрадо, який пропустив значний відрізок сезону через травму, готовий грати, але не потрапив до заявки "Старої синьйори" на плей-офф Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок поєдинку о 22:00.

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