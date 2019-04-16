Ювентус – Аякс: фанати туринців влаштують акцію протесту під час матчу Ліги чемпіонів

Вболівальники Ювентуса на знак протесту не будуть підтримувати свою команду під час першого тайму матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

За інформацією Football-Italia, тіфозі туринського клубу протестують проти підвищення цін на квитки. За межами стадіону фанати повісили банер зі знаком євро і написом: "Яке значення має шум, якщо отримуєш рекордний прибуток?"

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Очікується, що Ювентус матиме рекордний прибуток від продажу квитків на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів з Аяксом.

Матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ між Ювентусом і Аяксом відбудеться сьогодні, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився унічию 1:1.

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