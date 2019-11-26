Ювентус – Атлетіко: туринці не зможуть розраховувати на трьох зірок

Туринський Ювентус визначився із заявкою команди на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.
Дуглас Коста, Алекс Сандро та Адріен Рабйо пропустять матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіко, повідомляє твіттер "Старої синьйори".
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Воротарі: Щенсни, Пінсольо, Буффон.
Захисники: Де Шильйо, Де Лігт, Даніло, Бонуччі, Ругані, Деміраль.
Півзахисники: Пьянич, Хедіра, Ремзі, Матюйді, Бентанкур, Мураторе.
Нападники: Роналду, Дибала, Куадрадо, Ігуаїн, Бернардескі.
До слова, поєдинок Ювентус – Атлетіко відбудеться сьогодні, 26 листопада, початок о 22:00. Туринці очолюють групу D, маючи в активі 10 очок, Атлетіко посідає другу сходинку з 7 пунктами.
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