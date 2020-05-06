Ювентус підтвердив, що Дибала вилікувався від коронавірусу

Нападник туринського Ювентуса та збірної Аргентини Пауло Дибала нарешті завершив боротьбу з коронавірусом.

"Пауло Дибала здійснив подвійну перевірку на коронавірус. Обидва тести на Covid-19 показали негативний результат. Отже, гравець одужав і більше не змушений перебувати в умовах домашньої ізоляції ", – йдеться у заяві прес-служби Ювентуса.

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Вперше 26-річний форвард здав позитивний тест 21 березня. Пізніше він оголосив про одужання, але згодом у Дибали знову діагностували хворобу. Загалом аргентинець тричі здавав позитивний тест. Також хворіла і дівчина нападника Ювентуса.

Нагадаємо, Дибала перебрався до Ювентуса у 2015 році з Палермо. В сезоні 2019/20 провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Його контракт з туринським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

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