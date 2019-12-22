"Ютуб скоро вибухне": Мілевський, Алієв та Ірина Морозюк взяли участь у спільному проекті

Епатажні зірки українського футболу стануть героями нового шоу в мережі YouTube.

Відомий агент Олександр Панков, який представляє інтереси Артема Мілевського, анонсував вихід в YouTube нового проекту за участю свого підопічного, а також ще двох скандальних особистостей – футболіста Олександра Алієва і президента аматорського футбольного клубу Ліон, а за сумісництвом дружини Миколи Морозюка Ірини.

"Ціль – вихід в УПЛ через 5 років", – епатажна Ірина Морозюк поділилася амбіціями свого аматорського клубу

"До контенту залишилося кілька днів. Скоро буде дуже спекотно. Чекайте новин. Ютуб скоро вибухне", – написав Панков на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.