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Юрій Яковенко забив дебютний гол у чемпіонаті Данії, який став переможним для Есб'єрга

09:49 715 Читать на русском
Юрій Яковенко забив дебютний гол у чемпіонаті Данії, який став переможним для Есб'єрга
Юрій Яковенко / фото з соцмереж

Український нападник Юрій Яковенко відзначився першим голом за свою команду та допоміг Есб'єргу здобути перемогу.

24-річний форвард Юрій Яковенко забив дебютний гол за Есб'єрг в матчі проти Брондбю.

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Українець вийшов на поле з лавки запасних на 77-й хвилині, а вже через декілька хвилин святкував забитий гол у ворота Брондбю, який став єдиним у поєдинку.

Це дебютний гол для Яковенка в чемпіонаті Данії. Відзначимо, після 6 турів Есб'єрг посідає 8 сходинку у турнірній таблиці.

До слова, Яковенко перейшов у Есб'єрг влітку 2017 року, підписавши контракт терміном на один рік.

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Теги
Українці за кордоном Юрій Яковенко Юрій Яковенко Брондбю Брондбю Есб'єрг Есб'єрг
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