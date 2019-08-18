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Юрій Яковенко брутально заробив вилучення, Мітьюлланд з Довбиком завдяки голу Святченка вирвав нічию

18 серпня 22:32 466 Читать на русском
Юрій Яковенко брутально заробив вилучення, Мітьюлланд з Довбиком завдяки голу Святченка вирвав нічию
Юрій Яковенко / ФК Есб'єрг

Форвард Есб'єрга Юрій Яковенко був вилучений у матчі з Люнгбю після грубого удару суперника, тоді як Ерік Святченко врятував нічию для Мітьюлланда в матчі проти Хобро.

Данія. Суперліга, 6 тур

Есб'єрг – Люнгбю – 1:0

Гол: Халсті, 41

Вилучення: Яковенко, 76

Мітьюлланд – Хобро – 1:1

Голи: Святченко, 89 – Кіркевольд, 84

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Есб'єрг у матчі 6 туру данської Суперліги вдома приймав Люнгбю. Українець Юрій Яковенко з'явився зі стартових хвилин. У другому таймі гравець заробив 2 жовті картки, причому у другому епізоді під час боротьби за підбір грубо вдарив коліном суперника в обличчя. Але його команда все ж втримала перемогу і має в активі 4 очки та перебуває на 12 позиції в таблиці.

Мітьюлланд на своєму полі зустрічався з Хобро. Українець Артем Довбик вийшов на поле на 68-й хвилині, але не відзначився результативними діями. Натомість відзначився данець українського походження Ерік Святченко. Захисник замкнув подачу зі штрафного і врятував команду від поразки.

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Світ Відеоновини Українці за кордоном Юрій Яковенко Юрій Яковенко Мітьюлланд Мітьюлланд Есб'єрг Есб'єрг Ерік Святченко Ерік Святченко Артем Довбик Артем Довбик Люнгбю Люнгбю
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