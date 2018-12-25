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Юрій Ткачук повернеться в Левадію

09:13 22 Читать на русском
Юрій Ткачук повернеться в Левадію
Юрій Ткачук / ФК Карпати

Півзахисник Карпат Юрій Ткачук знову виступатиме в чемпіонаті Естонії за Левадію.

Юрій Ткачук повернеться в естонську Левадію, повідомляє канал Футбол 1. Хавбек Карпат підпише контракт з клубом на рік.

Маркович підпише повноцінний контракт з естонським Нимме Калью

Футболіст перейшов в естонську команду на правах оренди в лютому цього року і встиг провести 35 матчів, забити 2 голи та віддати 8 асистів.

Нагадаємо, у складі Нимме Калью чемпіоном Естонії став екс-карпатівець Андрій Маркович.

"Починав у селі, на полі з дерев’яними воротами". Чемпіон Естонії – про Львів у Таллінні, рожеву форму і проблеми Карпат

Теги
Трансфери Світ Юрій Ткачук Юрій Ткачук Карпати Карпати Левадія Левадія Трансфери чемпіонату України
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