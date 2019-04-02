Максимов: Олімпіку краще грати в Києві, на стадіоні в Білій Церкві навіть корова меніск може пошкодити

Іспанія — 15:30 3121
-
13 гравців Реала ризикують покинути команду – як виглядає ситуація кожного з "чорного списку"
-
Рекордсмен Зінченко планує засмутити Ліверпуль, Коноплянка на межі півфіналу – топ-5 матчів мідвікуСвіт — 15:00 1913
-
"Перехід у Шахтар зірвався – це болюча тема". Ярослав Деда – про Карабах, тренування Кварцяного і зміну громадянстваІнтерв’ю — 12:00 7420
-
Cимволічна збірна першої частини сезону УПЛ за версією InstatУкраїна — 10:33 794
-
Коштовний подарунок Суркіса добиває репутацію президента Німецького футбольного союзу – Гріндель може втратити посадуНімеччина — 08:15 2383