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Максимов: Олімпіку краще грати в Києві, на стадіоні в Білій Церкві навіть корова меніск може пошкодити

15:14 376 Читать на русском
Максимов: Олімпіку краще грати в Києві, на стадіоні в Білій Церкві навіть корова меніск може пошкодити
Юрій Максимов / Footboom

Колишній тренер донецького Металурга Юрій Максимов розповів, як ставиться до ідеї тренера Олімпіка В'ячеслава Шевчука переїхати до Білої Церкви.

"Олімпіку краще грати на стадіоні Динамо імені Лобановського, адже там створені всі комфортні умови.

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Важливо, щоб футболісти не травмувалися, а на стадіоні в Білій Церкві навіть корова меніск може пошкодити. Про яку якість футболу ми можемо говорити? Футболісти повинні грати на якісних газонах", – сказав Максимов в коментарі Sportarena.

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Нагадаємо, що раніше Шевчук заявив в інтерв'ю, що Олімпіку було б краще грати в Білій Церкві через малу кількість вболівальників на трибунах в Києві.

Теги
Олімпік Олімпік Юрій Максимов В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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