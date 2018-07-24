Юргорден – Маріуполь: матч обслужить чеський арбітр Зелінка

Перший поєдинок 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Юргорден – Маріуполь розсудить чеська бригада арбітрів на чолі з Мірославом Зелінкою.

Чеський рефері Мірослав Зелінка буде головним арбітром матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19 Юргорден – Маріуполь, інформує офіційний сайт українського клубу.

Ліга Європи: стало відомо, з ким зіграє Маріуполь, якщо пройде Юргорден

Асистентами Зелінки також будуть чехи Ондржей Пелікан та Ян Патак. Резервний арбітр – Емануел Марек. 37-річний Зелінка є арбітром ФІФА з 2011 року.

Матч Юргорден – Маріуполь пройде у Стокгольмі у четвер, 26 липня в 20:00. Матч-відповідь відбудеться 2 серпня в Одесі.