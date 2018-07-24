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Юргорден – Маріуполь: матч обслужить чеський арбітр Зелінка

17:10 171 Читать на русском
Юргорден – Маріуполь: матч обслужить чеський арбітр Зелінка
Мірослав Зелінка / фото: УЄФА

Перший поєдинок 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Юргорден – Маріуполь розсудить чеська бригада арбітрів на чолі з Мірославом Зелінкою.

Чеський рефері Мірослав Зелінка буде головним арбітром матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19 Юргорден – Маріуполь, інформує офіційний сайт українського клубу.

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Асистентами Зелінки також будуть чехи Ондржей Пелікан та Ян Патак. Резервний арбітр – Емануел Марек. 37-річний Зелінка є арбітром ФІФА з 2011 року.

Матч Юргорден – Маріуполь пройде у Стокгольмі у четвер, 26 липня в 20:00. Матч-відповідь відбудеться 2 серпня в Одесі.

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

Юргорден - Маріуполь: Четвер 26 липня 2018

Юргорден
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дн
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Маріуполь
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Теги
Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Юргорден Юргорден Юргорден - Маріуполь Арбітри Мірослав Зелінка Мірослав Зелінка
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