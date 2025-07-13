У суботу, 12 липня, на Львівщині прощалися з футболістом та тренером Степаном Юрчишиним, повідомляє Спортивний некрополь Галичини.

Помер легендарний гравець Карпат – він був рекордсменом Першої ліги СРСР

Прощання відбувалося у Гарнізонному храмі Святих Петра і Павла у Львові. Потім тіло легендарного спортсмена перевезли на батьківщину, в Городоччину, в село Керниця. Там у приміщенні церкви Воздвиження Чесного Хреста відбулася панахида, після чого траурна процесія вирушила на сільський цвинтар.

Серед тих, хто прийшов провести Юрчишина в останню путь, були керівники Карпат Володимир Матківський і Андрій Русол, технічний директор УАФ Ігор Дедишин, імениті в минулому футболісти Геннадій Лихачов, Габор Вайда, Олег Родін, Богдан Стронцицький, Андрій Покладок, Володимир Вільчинський, Іван Павлюх, Віталій Шумський, Андрій Тлумак, Андрій Сапуга, Павло Котовенко, Роман Лаба, Олександр Когут, Василь Гунько, Тарас Павліш та багато інших.

Нагадаємо, Юрчишин виступав за СКА (Львів), Карпати, Пахтакор, Динамо (Київ), Поділля та інші клуби. У 1979 році Юрчишин встановив рекорд за кількістю голів у сезоні Першої ліги СРСР (42 голи). Також в доробку екс-нападника 4 матчі та 1 гол за національну збірну Радянського Союзу.

Після завершення кар'єри гравця Степан Юрчишин працював тренером львівських Карпат та Львова.

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