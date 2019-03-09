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Юрчишин – про комплектацію Львова: Порівняння з Шахтарем не мають сенсу

10:04 278 Читать на русском
Юрчишин – про комплектацію Львова: Порівняння з Шахтарем не мають сенсу
Львів / ФК Львів

Легендарний форвард львівських Карпат Степан Юрчишин поділився думками щодо ставки керівництва ФК Львів на бразильських легіонерів.

"Якщо відверто, я не прихильник такого розвитку клубу, адже Львів завжди був сильним вихованцями місцевого футболу. Вважаю, якщо вже запрошувати іноземця, то він повинен бути вищого рівня, ніж гравці з українським паспортом.

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Про бразильців Львова цього не скажеш. Але такою є позиція керівництва клубу, яке підписує з легіонерами багаторічні контракти, напевне, сподіваючись, що ті різко додадуть, виступаючи в Україні. Подивимось...

І порівнювати комплектацію Львова з тим же Шахтарем не має сенсу, тому що "гірники" купують за серйозні гроші гравців, які виступають у збірних Бразилії різних вікових категорій і об'єднує їх лише те, що серед запрошених переважно півзахисники та нападники", – розповів Юрчишин в інтерв'ю Команді №1.

Відзначимо, що в заявці Львова на УПЛ є 14 бразильців. У складі Шахтаря – "лише" 11.

Теги
Степан Юрчишин Львів Львів Шахтар Шахтар
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