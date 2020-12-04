"Ми налаштовувалися, розбирали Лестер. Останніми тижнями знайшли свою гру, розібрали помилки, і ця тенденція триває. У мене та у команди була впевненість у хорошому результаті. У нас був шанс пройти далі й потрібна була перемога. Ми свою справу зробили.

Зоря – Лестер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Є команди, які прогресують після Ліги Європи або Ліги чемпіонів. Ми по ходу цієї Ліги Європи подивилися на помилки, трохи інакше стали грати й прийшов результат.

Просто нагнітаємо свою гру, чекаємо шансу, він у нас є. Якщо взяти гру з Брагою, то ми повинні були забити 3-4 голи, але програли 1:2. Картина не дуже вдала. Зараз виграємо і не пропускаємо. Це зовсім інша історія.

Перемога над англійською командою? Вони такі ж люди. Просто потрібно налаштовуватися на це, грати без остраху. Пацани отримали досвід після перших трьох ігор. Ми почали не програвати в боротьбі.

Як слідкували за матчем Браги? Я після гри дізнався. Надіявся до останнього", – резюмував Юрченко в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, Зоря втратила шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи перед останнім туром групового етапу. 10 грудня "мужики" гратимуть з Брагою.

Зоря – Лестер: цінна перемога, яку не нівелює виліт з ЛЄ, солідність і несподівані герої, Скрипник вгадав зі всім