Юрченко зізнався, чому пристав на пропозицію Риги
12:32 - Читать на русском
Український легіонер Владлен Юрченко розповів, чим підкупило його запрошення від латвійського клубу.
"Надійшла пропозиція. Я все зважив. Хороший проект з великими завданнями. Я вирішив спробувати.
Юрченко офіційно приєднався до Риги
У нас тут хороша українська діаспора. У команді грає чудовий український нападник Олександр Філіппов, який може забивати і з лівої, і з правої ноги", – сказав Юрченко у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, Владлен перебрався у Ригу у статусі вільного агента після виступів за Десну.
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