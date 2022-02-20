"Надійшла пропозиція. Я все зважив. Хороший проект з великими завданнями. Я вирішив спробувати.

Юрченко офіційно приєднався до Риги

У нас тут хороша українська діаспора. У команді грає чудовий український нападник Олександр Філіппов, який може забивати і з лівої, і з правої ноги", – сказав Юрченко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Владлен перебрався у Ригу у статусі вільного агента після виступів за Десну.

Шахтар розписав нічию з Ригою в останньому спарингу на зборах – молодь Де Дзербі ледь не дотиснула