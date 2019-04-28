Юрченко забив у другому матчі поспіль, але не допоміг Вайле уникнути поразки

Данський Вайле з двома українцями у складі зазнав чергової поразки в національному чемпіонаті.

Гол Юрченка не врятував Вайле від поразки в матчі 32 туру чемпіонату Данії проти Сеннерюска (1:4). Відзначимо, що Владлен провів на полі 58 хвилин, а Сергій Гринь відіграв увесь матч.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Гент – Генк

Юрченко відкрив рахунок у грі на 16-й хвилині. Однак Вайле наприкінці першого тайму залишився у меншості після вилучення Давідсена, а Сеннерюск спромігся забити у ворота гостей 4 м'ячі.

Цікаво, що Юрченко відзначається забитим голом у другому матчі поспіль. В минулому турі він оформив дубль у поєдинку проти Орхуса. Всього в активі українця 3 голи і 5 асистів у 16 матчах поточного сезону.

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Наразі Вайле перебуває на останньому місці першої Групи вильоту. Команда українців, швидше за все, не уникне участі у плей-офф за збереження місця в елітному дивізіоні.