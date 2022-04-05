Латвія, 4 тур

Рига – Спартакс – 3:0

Голи: Юрченко, 14, Юрковскіс, 69, Барнес, 71

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У складі господарів зі старту вийшли усі три українські легіонери – Вакулко, Філіппов та Юрченко. Саме Владлен на 14-й хвилині відкрив рахунок. Екс-півзахисник Зорі, Десни та низки інших клубів майстерно виконав удар зі штрафного. Це його дебютний гол за нову команду.

Рига, у підсумку, розгромила останню команду чемпіонату і за очками зрівнялася з лідером. Щоправда, Лієпая ще має матч у запасі.

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