Юрченко забив розкішний дебютний гол за Ригу, розпочавши розгром суперника
Рига легко розібралася зі Спартаксом в рамках 4-го туру чемпіонату Латвії. Владлен Юрченко забив гол.
Латвія, 4 тур
Рига – Спартакс – 3:0
Голи: Юрченко, 14, Юрковскіс, 69, Барнес, 71
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У складі господарів зі старту вийшли усі три українські легіонери – Вакулко, Філіппов та Юрченко. Саме Владлен на 14-й хвилині відкрив рахунок. Екс-півзахисник Зорі, Десни та низки інших клубів майстерно виконав удар зі штрафного. Це його дебютний гол за нову команду.
Рига, у підсумку, розгромила останню команду чемпіонату і за очками зрівнялася з лідером. Щоправда, Лієпая ще має матч у запасі.
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