Юрченко виділив основне розчарування в УПЛ

Півзахисник Зорі Владлен Юрченко вважає, що між чемпіонатами України і Данії немає суттєвої різниці.

"Розчаровує, що мало вболівальників. Якщо брати чемпіонат Данії і УПЛ, то, можливо, там більш відкритий футбол. Але там люди більше люблять футбол. Може, криза впливає. Не можу сказати точно, чому у нас мало людей ходить.

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Сказати, що в Данії футбол космічний і дуже відрізняється від нашого – то ні. Але там приходить дуже велика кількість людей на стадіони, вони люблять свій футбол, роблять шоу.

У нас приходять, тільки коли кваліфікацію ЛЄ грали або на матчі з Динамо, Шахтарем. Приємно дивитися такі матчі людям на стадіоні. Про рівень – не сказати, що там велика різниця", – цитує Юрченка Tribuna.

Нагадаємо, у хавбека Зорі є досвід виступів у чемпіонатах Данії (Вайле) та Німеччини (Байєр).

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