Юрченко та Гринь покинули Вайле

Півзахисники Владлен Юрченко та Сергій Гринь більше не є гравцями данського Вайле.

Владлен Юрченко та Сергій Гринь покинули Вайле. Як стало відомо Футбол 24, контракти гравців діяли лише під час виступів команди в Суперлізі.

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За підсумками сезону 2018/19 Вайле покинув елітний дивізіон, посівши останнє місце у групі вильоту чемпіонату Данії.

Також у складі цієї команди присутній Владіс Еммерсон, який раніше захищав кольори Олімпіка.

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