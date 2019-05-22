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Юрченко та Гринь покинули Вайле

15:18 468 Читать на русском
Юрченко та Гринь покинули Вайле
Владлен Юрченко / ФК Вайле

Півзахисники Владлен Юрченко та Сергій Гринь більше не є гравцями данського Вайле.

Владлен Юрченко та Сергій Гринь покинули Вайле. Як стало відомо Футбол 24, контракти гравців діяли лише під час виступів команди в Суперлізі.

Селін покинув МТК

За підсумками сезону 2018/19 Вайле покинув елітний дивізіон, посівши останнє місце у групі вильоту чемпіонату Данії.

Також у складі цієї команди присутній Владіс Еммерсон, який раніше захищав кольори Олімпіка.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Українці за кордоном Трансфери Світ Владлен Юрченко Владлен Юрченко Вайле Вайле Сергій Гринь Сергій Гринь
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