Юрченко прокоментував перехід у Зорю

Новачок Зорі Владлен Юрченко прокоментував свій перехід у луганську команду.

"Радий перейти в Зорю. Зі мною зв'язалося керівництво клубу, велися переговори і ось сьогодні вони успішно завершилися і я підписав контракт. Буду робити все, щоб допомогти Зорі досягти поставлених цілей.

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Поки що конкретних цілей не ставив, але можу сказати, що вони у мене завжди найвищі. Головне – допомагати команді. Намагаюся жити днем ​​сьогоднішнім, тому далеко вперед не заглядаю. Важливо викладатися по максимуму на кожному тренуванні і прогресувати.

Багатьох знаю у Зорі. З багатьма перетинався, наприклад, у період відпусток. Проти когось колись грав. Але краще за інших знаю Дмитра Іванісеню. З ним знайомий ще по іграх за академію Шахтаря", – цитує Юрченка офіційний сайт Зорі.

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