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Юрченко пояснив, чому не зміг розкритися у Байєрі

1 травня 12:10 334 Читать на русском
Юрченко пояснив, чому не зміг розкритися у Байєрі
Владлен Юрченко / Фото з відкритих джерел

Хавбек луганської Зорі Владлен Юрченко розповів про неоціненний досвід, здобутий під час виступів за леверкузенський Байєр.

"Я знав, що Байєр спостерігав за мною вже протягом року перед тим, як я пішов з Шахтаря. Якраз зі збірною ми грали в Німеччині, все керівництво клубу приїхало дивитися матч. Ми тоді програли, але я відіграв досить непогано. Вони вже знали мене, але хотіли подивитися вживу. Тоді і надійшла офіційна пропозиція.

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Я прийшов, просто виходив на матчі і грав, нічого надприродного не придумував, по-особливому не готувався. Тренувався з командою, показував на що здатний, після чого став одним з найкращих бомбардирів зборів. Забив 4 голи в перших 4 іграх, віддавав передачі, а ми грали проти дуже непоганих команд. Були хороші матчі, хороша "передсезонка", але потім я 8 ігор не потрапляв в заявку.

Тоді для мене це було важко, але з іншого боку зрозуміло – я прийшов з другої команди Шахтаря, мене особливо ніхто не знав, а на мою позицію купили людей за 14-15 мільйонів, а такі гроші важко було посадити на лавку (мова про Хакана Чалханоглу – прим.). Вийшла ось така неприємна ситуація. Я навіть в заявку не потрапляв і просто сидів на трибуні. Вважаю, що перейти з другої команди Шахтаря в Байєр – це був дуже великий трамплін для мене", – сказав Юрченко у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Владлен розпочав професіональну кар'єру футболіста у Шахтарі у 2010 році. З 2014 по 2018 роки виступав у складі леверкузенського Байєра. Згодом був рік у данському Вайле і повернення у липні 2019-го в УПЛ.

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Шахтар Шахтар Зоря Зоря Байєр Байєр Владлен Юрченко Владлен Юрченко
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