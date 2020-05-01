Юрченко пояснив, чому не зміг розкритися у Байєрі

Хавбек луганської Зорі Владлен Юрченко розповів про неоціненний досвід, здобутий під час виступів за леверкузенський Байєр.

"Я знав, що Байєр спостерігав за мною вже протягом року перед тим, як я пішов з Шахтаря. Якраз зі збірною ми грали в Німеччині, все керівництво клубу приїхало дивитися матч. Ми тоді програли, але я відіграв досить непогано. Вони вже знали мене, але хотіли подивитися вживу. Тоді і надійшла офіційна пропозиція.

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Я прийшов, просто виходив на матчі і грав, нічого надприродного не придумував, по-особливому не готувався. Тренувався з командою, показував на що здатний, після чого став одним з найкращих бомбардирів зборів. Забив 4 голи в перших 4 іграх, віддавав передачі, а ми грали проти дуже непоганих команд. Були хороші матчі, хороша "передсезонка", але потім я 8 ігор не потрапляв в заявку.

Тоді для мене це було важко, але з іншого боку зрозуміло – я прийшов з другої команди Шахтаря, мене особливо ніхто не знав, а на мою позицію купили людей за 14-15 мільйонів, а такі гроші важко було посадити на лавку (мова про Хакана Чалханоглу – прим.). Вийшла ось така неприємна ситуація. Я навіть в заявку не потрапляв і просто сидів на трибуні. Вважаю, що перейти з другої команди Шахтаря в Байєр – це був дуже великий трамплін для мене", – сказав Юрченко у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Владлен розпочав професіональну кар'єру футболіста у Шахтарі у 2010 році. З 2014 по 2018 роки виступав у складі леверкузенського Байєра. Згодом був рік у данському Вайле і повернення у липні 2019-го в УПЛ.

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