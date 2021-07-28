Український півзахисник Владлен Юрченко не перейде в Легію, повідомляє Legia.net.

Юрченко близький до переходу в Легію, – ЗМІ

Агенти кілька разів пропонували футболіста польському клубу, однак у Легії вирішили, що їм потрібен гравець з іншими характеристиками – мобільніший і фізично міцніший. Тому кандидатура Юрченка була відхилена.

Нагадаємо, що у 27-річного Юрченко закінчився контракт із Зорею і зараз він перебуває у пошуках нового клубу. У складі луганців Владлен провів 68 матчів, відзначившись 16 голами та 13 асистами. До слова, раніше Легія вже підписала екс-гравця Зорі – захисника Джоеля Абу-Ханну.

"Вибач, що зіпсували тобі 2,5 роки кар'єри": фанати Селтіка засмучені продажем Шведа – для українця настає ключовий етап