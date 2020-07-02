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Юрченко: Не можу сказати, хто сильніший – Десна чи Динамо

2 липня 11:07 - Читать на русском
Юрченко: Не можу сказати, хто сильніший – Десна чи Динамо
Владлен Юрченко / фото: Зоря

Півзахисник луганської Зорі Владлен Юрченко розповів про боротьбу з Динамо і Десною за друге місце в УПЛ.

 

"Ми не дивимося на турнірне становище, хто куди "випав". У Зорі свої цілі, свої завдання. Нам потрібно звертати увагу на свою гру, доводити свої претензії на срібло і здобувати очки. Однозначно матч з Олександрією буде складним.

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Не можу сказати, хто сильніший – Десна чи Динамо. У цих команд різний стиль гри. Ми ж звертаємо увагу тільки на себе. З кожним з цих суперників грати важко. І у Десни, і у Динамо гарні, якісні футболісти, професійні тренери.

Не сильно здивувався, що Десна обіграла в Чернігові Динамо. Ми знали, що там буде хороша гра. У Чернігові всім командам важко. Розуміли, що гра з Динамо для Десни теж важлива і буде наполеглива і цікава. Боротьба буде йти до останнього туру. Ніхто не хоче сходити з дистанції, всі будуть гнути свою лінію до останнього", – цитує Юрченка Команда 1.

До слова, після 28-и зіграних турів друге місце у турнірній таблиці посідає Динамо, маючи у своєму активі 55 очок. Зоря розташувалася на третій сходинці (53 пункти), а Десна – четверта (52).

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Теги
Динамо Динамо Десна Десна Зоря Зоря Владлен Владлен Юрченко Зоря - Олександрія
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