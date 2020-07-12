Юрченко: Не бачив перспектив в Шахтарі, розумів, що будуть одні оренди

Півзахисник Зорі Владлен Юрченко розповів, чому покинув Шахтар у 2014 році і перейшов в Байєр.

"Серед навідоміших вихованців Шахтаря 1994 року випуску, які грали зі мною, були: Сергій Гринь, Денис Безбородько, Дмитро Іванисеня, Ігор Дуць і Євген Єфремов. Але ніхто з них зараз не грає у складі "гірників".

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У Шахтарі у цьому плані важко, але питань по академії і структурі немає. У Донецьку, напевно, найкраща в Україні база була. Тільки тренуйся, прогресуй і грай. У нас було все: сауни, басейни, тренажерні зали, харчування. Не знаю, до чого можна було б причепитися. Таке мало, де є.

Але коли настає період переходу в першу команду – стає важко, тому що дуже багато гравців. Коли там був я, в центрі поля і попереду грали Вілліан, Дуглас Коста, Генріх Мхітарян, Жадсон і Алекс Тейшейра. Не лише основні гравці, але й в запасі сидять 10 чоловік.

Я прийняв для себе рішення піти, тому що у мене була пропозиція від хорошого клубу, я хотів спробувати себе там. Не бачив перспектив у Шахтарі, розумів, що це будуть одні оренди", – сказав Юрченко у програмі Трендець.

Нагадаємо, Владлен розпочав професіональну кар'єру футболіста у Шахтарі у 2010 році. З 2014 по 2018 роки виступав у складі леверкузенського Байєра. Згодом був рік у данському Вайле і повернення у липні 2019-го в УПЛ.

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