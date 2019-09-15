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ДИНАМО - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ

Юрченко назвав причину поразки від Шахтаря

16:37 334 Читать на русском
Юрченко назвав причину поразки від Шахтаря
Владлен Юрченко / ФК Зоря

Хавбек Зорі Владлен Юрченко прокоментував поразку від Шахтаря у матчі 7 туру УПЛ (3:4).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Шкода, що програли. До Харкова ми їхали за позитивним результатом, тому що у Зорі були гарні ігри з Еспаньйолом. Ми знали, як діяти проти команди, яка контролює м'яч. У нас і з Динамо непогано виходило.

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Ключовим в цьому матчі став четвертий гол Шахтаря, без сумніву. Чи не в кожному поєдинку ми знижуємо обороти після перерви. Так, таке було в грі з Еспаньйолом, але, зауважу, ми ніколи не граємо на відбій. І все одно, дуже важко діяти проти команд, які контролюють м'яч.

Ми з головою були в грі, проповідували свій футбол, багато не вигадували і реалізували свої моменти. Думаю, якби ми до перерви утримали рахунок 2:0, підсумок поєдинку був би іншим", – цитує Юрченка FootBoom.

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Шахтар - Зоря Владлен Юрченко Владлен Юрченко Шахтар Шахтар Зоря Зоря
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