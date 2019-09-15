Юрченко назвав причину поразки від Шахтаря

Хавбек Зорі Владлен Юрченко прокоментував поразку від Шахтаря у матчі 7 туру УПЛ (3:4).

"Шкода, що програли. До Харкова ми їхали за позитивним результатом, тому що у Зорі були гарні ігри з Еспаньйолом. Ми знали, як діяти проти команди, яка контролює м'яч. У нас і з Динамо непогано виходило.

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Ключовим в цьому матчі став четвертий гол Шахтаря, без сумніву. Чи не в кожному поєдинку ми знижуємо обороти після перерви. Так, таке було в грі з Еспаньйолом, але, зауважу, ми ніколи не граємо на відбій. І все одно, дуже важко діяти проти команд, які контролюють м'яч.

Ми з головою були в грі, проповідували свій футбол, багато не вигадували і реалізували свої моменти. Думаю, якби ми до перерви утримали рахунок 2:0, підсумок поєдинку був би іншим", – цитує Юрченка FootBoom.

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