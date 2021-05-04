Півзахисник Зорі Владлен Юрченко породжує все новий інтерес до своєї персони. Зокрема, українцем цікавляться закордонні гранди.

У послугах 27-річного хавбека зацікавлений Фехервар, за який виступає Іван Петряк. Про це інформує телеграм-канал Бий-біжи.

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Угорський клуб вже навіть контактував зі Зорею щодо переходу Юрченка. Клуб Петряка може підписати Владлена на правах вільного агента, адже його контракт з луганцями завершується вже цього літа.

Також на півзахисника претендують польські клуби, але вони мають проблеми на шляху до такого трансферу. Зокрема, за інформацією джерела, ці колективи навряд чи зможуть задовольнити фінансові апетити Юрченка.

До слова, у поточному сезоні Владлен зіграв у 31 поєдинку, записавши до свого активу 7 голів та 8 результативних пасів.

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