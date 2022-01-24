Юрченко отримав конкретну пропозицію від Риги та найближчим часом має поставити свій підпис під контрактом, повідомляє Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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Українцю запропонували спокусливу зарплату – екс-гравець Зорі зароблятиме на рівні гравців Динамо та Шахтаря. Точна сума не розкривається, але зазначається, що з такою зарплатнею він став би найбільш високооплачуваним гравцем УПЛ (без урахування представників двох грандів).

Нагадаємо, Юрченко покинув Десну наприкінці грудня у статусі вільного агента. За чернігівців у поточному сезоні він провів 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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