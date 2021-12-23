Юрченко має запасний варіант, якщо він не знайде собі клуб в Європі
21:35 - Читать на русском
Півзахисник Владлен Юрченко домовився з керівництвом Десни.
Гравець Десни Владлен Юрченко активно шукає можливість працевлаштуватись у Європі, повідомляє Meta-ratings.
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Керівництво чернігівського клубу дозволило півзахиснику повернутись у Десну, якщо його пошуки не увінчаються успіхом. Нагадаємо, через скрутне фінансове становище клубу чернігівців вже покинули Андрій Тотовицький та Пилип Будківський.
Після 18-ти турів УПЛ Десна розташувалась на 7-й сходинці.
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