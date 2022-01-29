Товариський матч

Рига – Жиліна – 2:1

Голи: Рамос, 4, Коротковс, 70 – Яношик, 48

Ризький колектив проводив вже свій 6-й спаринг на зборах, та для українського новачка це була лише перша можливість заявити про себе. Владлена головний тренер випустив з перших хвилин, за що українець подякував асистом.

Юрченко офіційно приєднався до Риги

Сталось це вже на 4-й хвилині зустрічі. Рига перехопила м'яч після невдалого переведення словаків перед власним штрафним і той опинився у Юрченка. Українець прибрав захисника, розвернувся і красивим розрізним пасом знайшов Габріеля Рамоса. Півзахисник покотив сферу точно у дальній кут.

Українець впродовж першого тайму активно пресингував і допомагав обороні, але більше гострих нагод не мав. По перерві Рига вийшла повністю іншою одинадцяткою, але здобула перемогу. Коротковс результативним пострілом відповів на гол Яношика. 2:1 – українець дебютує з перемоги.

Нагадаємо, Владлен Юрченко лише 25 січня став гравцем Риги. Осінню частину сезону 2021/22 хавбек провів у Десні, де взяв участь у 7-ми поєдинках (два голи й асист).

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