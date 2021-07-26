Українець веде активні переговори з Легією, стверджує Meta-ratings. Якщо півзахисника влаштують особисті умови, то контракт буде підписаний вже найближчим часом.

Екс-голкіпер Зорі став гравцем португальського Белененсеша

Після завершення сезону Юрченко не зміг домовитися із Зорею і отримав статус вільного агента. У складі луганців він провів 68 матчів, відзначившись 16 голами та 13 асистами. Зазначається, що хавбек мав пропозиції і від інших клубів, однак до конкретики дійшло лише з Легією.

Нагадаємо, раніше польський гранд підписав ще одного екс-лідера Зорі – захисника Джоеля Абу-Ханну.

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