Юрченко : Не важливо, чи це Вайле, чи Барселона, треба викладатись

Півзахисник Вайле Владлен Юрченко прокоментував свою першу частину сезону в Данії.

"Гринь сильний футболіст і готовий до такої роботи. Упевнений, він допоможе нашій команді. Звичайно, і мені веселіше теж буде. З нами ще в команді Владіс-Еммерсон, який грав в Україні в Олімпіку, у Чорноморці. Коли я сюди приїхав, він дуже багато мені допомагав і в побуті і на полі.

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В останніх матчах я вже грав в основі. Головне, добре тренуватися і показувати бажання. Тут ніхто не гарантує місце в складі, ніхто його не обіцяв. Треба було з чистого аркуша доводити, що можу грати, не важливо, чи це чемпіонат Данії з Вайле або Барселона. Потрібно кожну хвилину і кожне тренування доводити свою спроможність. Тренування тут, до речі, відрізняються від команд, де я був. Навантаження пристойні, заняття інтенсивні. Кожен хоче грати і конкуренція на максимумі. Специфіка роботи трохи не така, як у Байєрі. На полі проводимо більше часу, більше бігової роботи. Ось зараз у нас на зборах по чотири тренування в день. Після контрольних матчів на наступний день теж два тренування", – цитує Юрченка Команда 1.