Юнузовіч створив шедевр у божевільному матчі з дев'ятьма голами

Зальцбург на виїзді обіграв Рапід в рамках 29-го туру чемпіонату Австрії. Златко Юнузовіч забив розкішний гол.

Звітний матч завершився розгромною перемогою Зальцбурга з рахунком 7:2. Цікаво, що в такій надрезультативній грі не було жодного гравця, який би забив більше одного гола.

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Справжньою окрасою поєдинку став м'яч, який провів Златко Юнузовіч. Екс-зірка німецького Вердера розкішно пробив з-за меж штрафного майданчика після подачі з кутового.

До слова, Зальцбург очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи у своєму активі 41 очко. Рапід (32 пункти) після перемоги ЛАСКа в паралельному матчі опустився на третє місце.

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