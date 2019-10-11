Юного таланта Ліверпуля дискваліфікували на два тижні за образи на адресу Кейна

Футбольна асоціація Англії (FA) усунула 16-річного півзахисника Ліверпуля Харві Елліота від офіційних змагань на 14 днів.

16-річний нападник покараний за публікацію відео у Snapchat, на якому він ображав форварда Тоттенхема Харрі Кейна, повідомляє The Guardian.

Новачок Ліверпуля Елліот вибачився за відео, на якому нецензурно ображає Кейна

Елліотт розмістив образливе відео в соцмережі під час фінального матчу Ліги чемпіонів між Тоттенхемом і Ліверпулем. Ролик був знятий у будинку його друга, де Елліот і сім його приятелів дивилися фінал.

Футболіст вибачився за образливе відео. Тепер він повинен пройти навчальний курс і заплатити штраф в 350 фунтів. До 25 жовтня 16-річний гравець не зможе виступати в турнірах під егідою FA.

Нагадаємо, Елліот дебютував у складі Фулхема у віці 16 років, ставши наймолодшим гравцем в історії АПЛ, а цього літа перейшов до Ліверпуля.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ