Юний талант Динамо Вівчаренко мріє про ще один клуб, окрім першої команди киян

Захисник молодіжки Динамо Костянтин Вівчаренко поділився амбітними планами.

"Моя мрія і мета – грати за першу команду Динамо, а для цього потрібно набратися досвіду, виступаючи за молодіжний склад.

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Також дуже хотілося б пограти в чемпіонаті Англії за Манчестер Юнайтед", – розповів Вівчаренко для dynamomania.

Зимовий збір 17-річний захисник провів разом із основною командою київського клубу. Нагадаємо, УАФ прийняло рішення не відновлювати змагання юніорських та молодіжних команд в Україні.

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