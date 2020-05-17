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Юний талант Динамо Вівчаренко мріє про ще один клуб, окрім першої команди киян

19:46 561 Читать на русском
Юний талант Динамо Вівчаренко мріє про ще один клуб, окрім першої команди киян
Костянтин Вівчаренко / Фото ФК Динамо

Захисник молодіжки Динамо Костянтин Вівчаренко поділився амбітними планами.

"Моя мрія і мета – грати за першу команду Динамо, а для цього потрібно набратися досвіду, виступаючи за молодіжний склад.

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Також дуже хотілося б пограти в чемпіонаті Англії за Манчестер Юнайтед", – розповів Вівчаренко для dynamomania.

Зимовий збір 17-річний захисник провів разом із основною командою київського клубу. Нагадаємо, УАФ прийняло рішення не відновлювати змагання юніорських та молодіжних команд в Україні.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Костянтин Вівчаренко Костянтин Вівчаренко Динамо Динамо Динамо U-19 Динамо U-19 Динамо U-21 Динамо U-21
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