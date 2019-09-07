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Юний рекордсмен Барселони вирішив виступати за збірну Іспанії – він мав шанс грати у складі суперника збірної України

17:57 72 Читать на русском
Юний рекордсмен Барселони вирішив виступати за збірну Іспанії – він мав шанс грати у складі суперника збірної України
Ансу Фаті / FourFourTwo

Юний нападник Барселони Ансу Фаті зробив вибір на користь виступів за збірну Іспанії.

Нападник Барселони Ансу Фаті вирішив виступати за збірну Іспанії, інформує sport-english.com.

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"Я хочу виступати за Іспанію", – передає слова 16-річного гравця видання. Зазначається, що йдеться про молодіжну збірну Іспанії, а Федерація футболу прагне заявити таланта на чемпіонат світу U-17, який відбудеться з 26-го жовтня по 17-те листопада.

Додається, що Португалія не втрачає надій переконати Фаті виступати за їхню збірну, адже Гвінея-Бісау була колонією португальців. Одним із головних аргументів може стати батько гравця, через якого Федерація футболу Португалії і намагатиметься переконати Ансу.

Нагадаємо, Фаті голосно заявив про себе, ставши наймолодшим автором забитого гола за каталонців у Ла Лізі.

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Теги
Світ Барселона Барселона Португалія Португалія Іспанія Іспанія Ансу Фаті Ансу Фаті
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