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Юний нападник Ліверпуля відзначився красивим голом через себе

11:27 625 Читать на русском
Юний нападник Ліверпуля відзначився красивим голом через себе
Харві Елліот / Фото ФК Ліверпуль

Юрген Клопп може не хвилюватись за наступне покоління мерсисайдців.

Елліот врятував Ліверпуль U-23 від поразки у матчі проти однолітків з Вулверхемптона.

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Мерсисайдці поступались з рахунком 0:2, але в підсумку зуміли вирівняти становище, вирішальним голом відзначився 16-річний Елліот. Юний талант після подачі з кутового у стрибку через себе перевів м'яч у сітку воріт суперника.

Нагадаємо, Харві є вихованцем Фулхема, форвард влітку приєднався до Ліверпуля.

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