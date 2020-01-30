Юний нападник Ліверпуля відзначився красивим голом через себе

Інтерв’ю — 12:00 2939
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"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса
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Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко – Каштру дивовижно вгадав із заміноюТовариські матчі — 10:51 1813
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Ісмаїлі травмувався у спарингу проти СловацкоУкраїна — 10:13 783
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Шахтар – Словацко: онлайн-трансляція контрольного матчу – "гірники" закривають перший збір основоюТовариські матчі — 08:56 1462
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Сарагоса – Реал: спокійний прохід "бланкос" у чвертьфінал Кубка, Хамес має йти в оренду, а Йовіч – іншорідний елементІспанія — 02:52 1824