Захисник молодіжного складу Верони Андреа Греселе поставив під загрозу не лише свою кар'єру, а й життя.

18-річний оборонець потрапив до реанімації внаслідок нещасного випадку на даху потяга, повідомляє ESPN.

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Інцидент трапився у суботу (6 лютого), коли Греселе розважався з друзями. На одній зі станцій хлопець виліз на дах потяга і необачно схопився за лінію електропередачі, від якої отримав удар струмом. Після падіння з 4-метрової висоти Андреа зламав хребет, згодом було діагностовано і набряк мозку. Постраждалого доправили в реанімацію, де негайно провели операцію.

Верона висловила підтримку Греселе та його родині. Захисник був одним з лідерів складу U-19 та вважався кандидатом на виклик до першої команди.

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