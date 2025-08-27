Нападник Емполі Богдан Попов розповів, як проходить його адаптація до італійського футболу озвучив плани на майбутнє.

– Богдане, судячи з усього, твоя адаптація в першій команді Емполі проходить добре?

– Так, у мене все нормально. У нас хороша команда, колектив дружний, тому працювати одне задоволення.

– В Італію ти переїхав з польського клубу Гурнік Забже. Як ти привернув увагу апеннінського клубу?

– Це більше питання до мого агента Андрія Головаша, він займався цими питаннями. Але, наскільки я знаю, не все було просто, але тим приємніше усвідомлювати, що ми змогли це зробити і тепер я захищаю кольори Емполі.

– А починав ти в Динамо. Виїхати довелося через вторгнення в нашу країну Росії?

– Так. Я, як і багато моїх однолітків, опинився заручником ситуації. Але, як виявилося згодом, в плані футболу я, безумовно, виграв.

– Партнери по Емполі в курсі, що зараз відбувається в Україні?

– Звичайно. Мене багато розпитують про те, що відбувається в нашій країні, але найважливіше і найприємніше, що всі партнери підтримують.

– В Україні не бачив перспектив для зростання?

– Тоді я про це не замислювався. Це зараз мені є з чим порівнювати.

– Зараз ти є повноцінним гравцем основного складу Емполі?

– Так. Тренер мені довіряє.

– До речі, що тобі після гри сказав наставник Гвідо Пальюка?

– Привітав із забитими м'ячами, похвалив і попросив не зупинятися на досягнутому.

– Так і є, нападник повинен забивати, а які ще завдання ставить перед тобою головний тренер?

– Це залежить від гри і конкретної ситуації. Тренер у нас вимогливий і завжди реагує досить жорстко, якщо щось не так. Але це тільки підстьобує працювати якомога якісніше.

– Ти став кращим гравцем матчу проти Падови. Як тебе привітали партнери по команді?

– Всі були щиро раді, в роздягальні почув багато теплих слів на свою адресу.

– Перед твоєю командою стоїть завдання виходу в Серію А?

– Про це ніхто поки не говорить. У нас створюється нова молода команда і вся концентрація саме на цьому. Думаю, цілі на сезон будуть ставитися залежно від нашої гри в найближчому майбутньому.

– А яку для себе особисто ставиш планку?

– Можливо, це будуть і гучні слова, але я буду прагнути до того, щоб стати основним нападником у складі Емполі і збірної України.

– Хто є твоїм кумиром серед центральних нападників?

– Складно відповісти на це питання. Є хороші форварди, але вони різні за стилем. Якщо брати стабільність і рівень чемпіонатів, то, швидше за все, це Роберт Лєвандовскі, – розповів Богдан Попов у інтерв'ю Sport.ua.

