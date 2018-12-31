Юний форвард Челсі Редан – найкращий бомбардир турнірів УЄФА у 2018 році

Нападник Челсі U-19 і збірної Нідерландів U-19 Дайшон Редан показав найкращу результативність у турнірах під егідою УЄФА у році, що минає.

Талант Челсі став найкращим бомбардиром турнірів УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Мессі у рекордний п'ятий раз отримав "Золотий бутс"

У 2018 році Редан забив 19 м'ячів на різних рівнях: 8 – у Юнацькій лізі УЄФА за Челсі U-19, 6 – у складі збірної Нідерландів U-17, 5 – за "помаранчеву" команду U-19. Друге місце в списку голеадорів посіла нападник Аякса та жіночої збірної Нідерландів Нікіта Тромп (15 м'ячів), третє – форвард Роми та збірної Боснії Едін Джеко (13 м'ячів).

Відзначимо, що за останні 5 років тричі найкращим бомбардиром турнірів під егідою УЄФА ставав португалець Кріштіану Роналду.