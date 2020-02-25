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Юний дублер Пятова оцінив гру проти Десни, пожартувавши зі свого зросту

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Юний дублер Пятова оцінив гру проти Десни, пожартувавши зі свого зросту
Анатолій Трубін / фото: Денис Руденко

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Десною (1:0) в 19-му турі УПЛ.

"Хороший матч з хорошим суперником. Спочатку було невелике хвилювання, але з першим дотиком до м'яча все було нормально – добре себе почував.

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Сам себе налаштовував на цю зустріч, а вже після матчу Степаненко, Бондар і більшість хлопців сказали, що я молодець. Зараз мій зріст – 1,99 м, досить уже рости", – сказав Трубін в ефірі програми "Футбольний формат".

Додамо, що матч проти Десни став лише другим для 18-річного голкіпера за першу команду Шахтаря. Дебютував Трубін у травні минулого року проти Маріуполя (4:0).

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