Минулого тижня 18-річний івуарієць дублем покарав молодь Ліверпуля (6:3), а вчора став головним героєм перестрілки з Блекберном (6:4).

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Спочатку Діалло віддав три результативні передачі, а на 85 хвилині голом добив надії "волоцюг" на камбек. 3+3 у двох дебютних матчах можуть змусити Уле Гуннара Сульшера задуматися про шанс хлопчині. Юний вінгер тренується з першою командою Манчестер Юнайтед, але наразі жодного разу не потрапляв до заявки.

Нагадаємо, "червоні дияволи" заплатили Аталанті за Діалло 20 млн євро, ще 20 млн передбачені бонусами.

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