Юні гравці Миная провели перші тренування у клубі Серії А: позитивне відео
11:16 - Читать на русском
Представники академії закарпатців потроху освоюються в Італії. Їх прихистив Кальярі.
На початку квітня команда Миная U-13 у складі 25 осіб переїхала у Сардинію, де розмістилась на базі Кальярі. Тут дітлахи проживають, навчаються й тренуються.
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Нещодавно українці, які втікали від війни, провели перші заняття з "россоблу", отримавши море емоцій. Позитивне відео з'явилось у соцмережах італійського клубу.
Нагадаємо, перша команда Кальярі виступає у Серії А. Зараз колектив бореться за виживання, випереджаючи зону вильоту лише на три залікові бали.
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