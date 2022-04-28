Представники академії закарпатців потроху освоюються в Італії. Їх прихистив Кальярі.

На початку квітня команда Миная U-13 у складі 25 осіб переїхала у Сардинію, де розмістилась на базі Кальярі. Тут дітлахи проживають, навчаються й тренуються.

Минай облаштував притулок для переселенців на дві сотні осіб

Нещодавно українці, які втікали від війни, провели перші заняття з "россоблу", отримавши море емоцій. Позитивне відео з'явилось у соцмережах італійського клубу.

In campo! ️



Primi allenamenti con le giovanili rossoblù e un mare di emozioni per i nostri calciatori ucraini ️#BeAsOne #forzaCasteddu pic.twitter.com/fFbYkBn8Zi — #WeStandForPeace ️ (@CagliariCalcio) April 27, 2022

Нагадаємо, перша команда Кальярі виступає у Серії А. Зараз колектив бореться за виживання, випереджаючи зону вильоту лише на три залікові бали.

Росія напала на Україну: УЄФА готує бонус нашим у єврокубках, Першу і Другу ліги теж не дограють (LIVE)