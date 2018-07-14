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Юні футболісти з Таїланду, які провели 17 днів у затопленій печері, будуть виписані з лікарні 19 липня

13:52 49 Читать на русском
Юні футболісти з Таїланду, які провели 17 днів у затопленій печері, будуть виписані з лікарні 19 липня
Рятувальна операція у Таїланді / фото із соцмереж

Міністр охорони здоров'я Таїланду повідомив, що всі гравці дитячої футбольної команди, які були врятовані із затопленої печери, незабаром будуть виписані з лікарні.

19 липня гравці дитячої команди з Таїланду будуть виписані з лікарні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни, інформує Reuters.

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"Хлопці та їх тренер покинуть лікарню в четвер, 19 липня. Ми повинні ретельно підготувати їх сім'ї і самих постраждалих до уваги публіки і засобів масової інформації, яка очікує їх після виписки з лікарні", – заявив чиновник.

Нагадаємо, 12 хлопців та їх тренер були врятовані із затопленої печери, у якій вони провели більше двох тижнів. Під час операції загинув один із рятувальників.

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