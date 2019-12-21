Юнгберг зворушливо попрощався з Арсеналом

Колишній виконувач обов'язків тренера Арсенала Фредді Юнгберг прокоментував зміни на тренерському містку "канонірів".

"Це був відмінний досвід. Для мене була велика честь виконувати обов'язки головного тренера цього великого клубу. Звичайно, дуже приємно чути, як люди кажуть, що ти виконав хорошу роботу, коли чуєш від гравців і близьких вам людей, що тебе цінують.

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Це приємно. Коли говорять, що Арсенал досягнув прогресу в грі і так далі, звичайно, це здається особливим. Можливо, зараз неправильно говорити, але, ймовірно, я трохи пишаюся. Головне, що у Арсенала тепер є ясність щодо головного тренера.

Надзвичайно вдячний і думаю, що разом ми зробили все можливе і викладалися до кінця. Підтримка, яку я отримав, і команда – це було чудово. Чути емоційні пісні уболівальників – особливе почуття.

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Хоча ми знаємо, що Манчестер Сіті і Ліверпуль перебувають на іншому рівні, в кінці кінців, вдома у нас виходили на поле молоді гравці, вболівальники вставали і співали всім стадіоном. Це Арсенал, який я знаю. Я дуже пишаюсь тим, що працював з цими хлопцями", – поділився Юнгберг в коментарі офіційному сайту "канонірів".

До слова, в останньому матчі Юнгберга на чолі Арсенал розписав безгольову нічию в матчі 18-го туру АПЛ з Евертоном.

Евертон розписав нічию з Арсеналом у останньому матчі Фергюсона та Юнгберга на посту головних тренерів